© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Corriere di Torino, nella sua edizione odierna, fa il punto in casa Juventus in vista della sfida contro lo Young Boys e in vista del derby contro il Torino. "Benatia ko, a rischio non c’è solo la Champions", titola il giornale nelle sue pagine sportive. Ieri, infatti, si è fermato il difensore marocchino a causa di un’infiammazione al ginocchio che gli impedirà di scendere in campo domani sera a Berna, mettendo a forte rischio la sua presenza anche per il derby. Contro il Toro mancheranno anche Sami Khedira e Andrea Barzagli, mentre Alex Sandro punta a un posto tra i convocati già per domani in Champions.