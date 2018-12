© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Prima la Champions, poi il derby. L’imperativo è lo stesso: vietato sbagliare". Così il Corriere di Torino scrive della Juventus in vista della Champions League di stasera, con i bianconeri in campo in Svizzera contro lo Young Boys. Può andare in scena il turnover e tra chi rifiaterà c’è sicuramente Giorgio Chiellini, troppo rischioso per il suo polpaccio un impegno come questo, su un terreno in sintetico e verosimilmente ghiacciato. Al suo posto ci sarà Daniele Rugani. In attacco si rivedranno dal primo minuto Douglas Costa e Juan Cuadrado, non si fermerà nemmeno in questo caso Cristiano Ronaldo, mentre al suo fianco ci sarà spazio solo per uno tra Paulo Dybala e Mario Mandzukic: forse anche la caviglia del croato potrebbe essere risparmiata dalle sollecitazioni del sintetico ghiacciato.