Juve, Corriere di Torino: "I sacrifici degli Agnelli". Parla Cobolli Gigli

© foto di Filippo Gabutti

"I sacrifici degli Agnelli". Titola così il Corriere di Torino in merito alla Juventus, con Beppe Marotta che ha annunciato il divorzio dal club campione d'Italia. Attraverso il giornale ne ha parlato Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente bianconero e in carica fino all’ottobre 2009. John Elkann lo scaricò pubblicamente con una frase sul marciapiede di palazzo Bricherasio. "In realtà mi convocò nel suo ufficio a luglio e mi disse che aveva deciso di chiudere il nostro rapporto", dice Cobolli Gigli. L’avvocato Gianni Agnelli e il fratello Umberto avevano più attenzione per i loro collaboratori? "Erano altri tempi, io avevo conoscenza soprattutto del dottore, il padre del presidente Andrea Agnelli. Con loro nessuno veniva mai scaricato all’improvviso, si trovava un altro incarico in una delle società della famiglia", ha aggiunto Cobolli Gigli.