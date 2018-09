Juve, Corriere di Torino su Perin: "Il migliore resta in panchina"

© foto di Pierpaolo

Oggi a Frosinone non ci sarà Mattia Perin nel match tra la squadra di casa e, chiaramente, la Juventus. Il tema ha spazio in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Torino, che titola così: "Juve, il migliore resta in panchina". Il riferimento è al dato dello scorso anno, secondo cui l'estremo difensore di Latina ha effettuato più parate di tutti in Serie A.