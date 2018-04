Juve, il Corriere della Sera su Allegri: “Dubbioso sul futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato anche del futuro. Le parole non sembrano quelle di un tecnico che ha ancora due anni di contratto, a cifre mai viste in serie A (7.5 milioni a stagione): “ Con la società non ci siamo ancora parlati, alla Juventus sto bene, però bisogna parlare dell’anno prossimo, di cosa si vuole fare, di cosa si dovrebbe fare: non ho ancora incontrato il presidente... di solito a marzo e aprile ci incontriamo sempre, e non abbiamo fatto ancora nessuna riunione”, riporta il Corriere della Sera. Il calendario prevede una settimana senza impegni tra la sfida con il Napoli e quella con l’Inter (22 e 28 aprile): se Allegri ha altre intenzioni dovrà chiarirsi con la Juventus entro fine mese. Per adesso la situazione sembra fluida.