Juve, il QS-Sport: "Stangata Douglas Costa. E stasera è a rischio"

© foto di Bonan

"Stangata Douglas Costa: 4 turni di stop. E stasera è a rischio". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. Bianconeri all'assalto della Champions con il brasiliano in castigo: a Valencia, nel debutto stagionale in Europa, è Cristiano Roanldo la garanzia per la Juventus.