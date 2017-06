Juve, La Stampa: “Bonucci a Alex Sandro nell’agenda di Conte”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

London calling e la Juve rischia di perdere in un colpo solo due mattoni fondamentali del proprio muro. Il Chelsea adesso fa sul serio per prendere sia Alex Sandro che Bonucci: da una parte c’è il pressing di Antonio Conte, soprattutto nei confronti del suo pupillo azzurro, ma dall’altra ci sono i 100 milioni di sterline (ovvero 114 milioni di euro) che il club di Londra è pronto ad investire per i due bianconeri, spiega stamattina La Stampa.