Juve, La Stampa: "Alla conquista dell’America, ad agosto al gran galà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa riserva spazio alle strategie della Juventus in vista della prossima estate. "Alla conquista dell’America. La Juve debutta al gran galà delle stelle", il titolo del giornale nelle proprie pagine sportive. Appuntamento il 1° agosto nel 'Mercedes-Benz Stadium' di Atlanta: da una parte la Vecchia Signora, dall’altra le grandi stelle del soccer, attorno l’onda d’entusiasmo sollevata ogni volta dal Major League All-Star Game. In passato - si legge - sono scese in campo Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Tottenham e Arsenal e non è casuale che, per la 23esima edizione, sia stata invitata la società bianconera: riflesso della dimensione internazionale raggiunta e dell’importanza del marchio sul territorio.