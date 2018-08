Juve, La Stampa: "Scudetto e re dei bomber: CR7 insegue l'impresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il giorno di Cristiano Ronaldo in casa Juventus, con i bianconeri che giocheranno con il Chievo nell'anticipo delle 18. "Scudetto e re dei bomber: CR7 insegue l'impresa", il titolo de La Stampa che sottolinea come nessuno, da Platini a Maradona, abbia vinto il titolo di capocannoniere insieme allo Scudetto al primo anno in A.