Juventus, Corriere di Torino: "È l’ora di Bentancur"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È l’ora di Bentancur. Aprono così le pagine sportive del Corriere di Torino per evidenziare che il centrocampista è destinato ad uscire dal semi-anonimato di questo inizio 2018 - si legge - in cui ha messo insieme appena cinque spezzoni per 40' complessivi. Allegri ha indicato l'uruguaiano come possibile sostituto di Pjanic, squalificato nell'andata dei quarti di finale contro il Real Madrid. Bentancur aspetta e spera, anche se il ritorno al 4-2-3-1 - che verrà riproposto anche questa sera - non può che ridurre lo spazio e le sue chance.