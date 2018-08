Juventus, Corriere di Torino: "L'ultimo dei tre moschettieri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se ne va l'ultimo dei tre moschettieri", titola il Corriere di Torino commentando l'addio di Claudio Marchisio che ieri ha rescisso il contratto. La storia infinita del centrocampista è arrivata all'ultima pagina - si legge -, si defila un simbolo amato da tutti i bianconeri dopo 25 anni e 389 presenze. La bandiera tornerà a sventolare all'estero, come successo ai suoi ex compagni Giovinco e De Ceglie dopo il loro approdo dalle giovanili alla prima squadra nel 2006-2007 in serie B.