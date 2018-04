Juventus, Gazzetta: "Dubbio Allegri, sprint Dybala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dubbio Allegri, sprint Dybala per convincere pure Sampaoli", scrive la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne per analizzare le possibili scelte di Allegri per il big-match Scudetto. Il dubbio è proprio lì davanti: Mandzukic sta recuperando, Dybala è pronto ma è in dubbio perché nelle ultime due non è parso al top. L'argentino però tiene molto a questa gara che gli servirà - si legge - anche per convincere il Ct Sampoli che la prossima settimana gli farà visita a Torino.