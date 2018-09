Juventus, Corriere dello Sport: "Una stangata per Douglas"

© foto di Federico Gaetano

C'è spazio anche per la Juventus nella prima pagina odierna de Il Corriere dello Sport. In particolare tiene ancora banco la vicenda legata a Douglas Costa e allo sputo da lui rifilato nei confronti di Di Francesco. "Una stangata per Douglas" si legge nel taglio alto, con il sottotitolo che invece spiega come il brasiliano potrebbe addirittura prendere sei turni di squalifica: tre per lo sputo ed altrettanti per la gomitata, che potrebbe essere valutata con prova tv.