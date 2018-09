Juventus, The Guardian a sorpresa: "CR7 rischia più di una giornata?"

© foto di www.imagephotoagency.it

Previsione un po’ azzardata da parte del The Guardian in relazione al rosso ricevuto da Cristiano Ronaldo. Come riportato dal tabloid inglese, infatti, il fuoriclasse della Juventus rischierebbe di prendere anche più di una giornata per l’espulsione ricevuta ieri a Valencia. “Il giocatore dovrebbe saltare la sfida contro lo Young Boys il prossimo 2 ottobre, ma la Uefa potrebbe incrementare la squalifica”, si legge. In questo modo salterebbe anche la sfida contro il Manchester United, sua ex squadra.