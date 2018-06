Juventus, La Stampa: "Offerto Pjaca al Valencia per Cancelo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Offerto Pjaca al Valencia per Cancelo". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa in merito alle mosse di mercato dei bianconeri. Aumenta il pressing della Juve - si legge - per avere Joao Cancelo dal Valencia. Il club spagnolo chiede 40 milioni per cedere il terzino destro portoghese e ha già respinto una prima proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per questo la Juve inserisce l’attaccante croato Pjaca nell'operazione per trovare l’accordo. "Se Cancelo dovesse andare alla Juve? Allora mi incazzo!", così Walter Sabatini, ex dirigente interista, ad un gruppo di tifosi.