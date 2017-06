Juventus, Szczesny ci pensa: non c'è ancora trattativa con l'Arsenal

© foto di Federico Gaetano

Momento di riflessione per Wojciech Szczesny. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa sapere che la Juventus è pronta a versare 15mln all'Arsenal, ma una trattativa ancora non c'è. Il portiere, rientrato dopo il prestito alla Roma, non vuole passare un anno a guardare Buffon, giocando solo Coppa Italia e qualche gara di A, anche se l'idea di diventare il futuro numero 1 della Juve però lo stuzzica. Inoltre, Szczesny vuole parlare con Wenger e capire se è ancora fuori dai giochi.