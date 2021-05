L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Allegri con Joya"

"Allegri con Joya" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport che sottolinea come il ritorno di Max Allegri in bianconero potrebbe dire rivoluzione per molti. Il tecnico, secondo la rosea, chiamerà subito l'argentino per proporgli il rinnovo, lo vuole al centro del progetto. Ronaldo sembra più lontano: Pogba o Icardi le due chiavi per l'uscita del portoghese.

Hakimi al Psg - Spazio in taglio alto alle cessioni in casa Inter: il primo a partire potrebbe essere proprio Hakimi. L'Inter incasserà 60 milioni. Florenzi in pole come sostituto. Bastoni fino al 2024. Ora l'obiettivo è riuscire a non cedere più altri big.

Il Toro a Juric - Spazio in taglio laterale al nuovo allenatore granata Ivan Juric che guiderà la ripartenza della squadra di Cairo. Per lui contratto triennale.