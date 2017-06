E' un mercato dedicato al nord europa quello che l'Atalanta sta portando avanti in questi giorni. Ne parla oggi L'Eco di Bergamo in un pezzo che cita Thomas Foket come alternativa ad Andrea Conti, mentre per la mediana la suggestione è quella che porta al ritorno di Marten De Roon. Sempre sul fronte difensivo in caso di addio di Conti un altro nome caldo è quello di Timothy Castagne del Genk.