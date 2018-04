L'Eco di Bergamo titola: "L'Atalanta vince. Europa più vicina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Eco di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "L'Atalanta vince. Adesso è sesta. Europa più vicina". I bergamaschi battono per 2-1 il Torino grazie ai gol di Freuler e Gosens che rispondono al momentaneo pareggio di Ljajic. I nerazzurri hanno superato il Milan non sprecando l'occasione fornita dai rossoneri con la sconfitta casalinga subita sabato sera contro il Benevento.