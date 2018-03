L'Equipe e la vittoria del Marsiglia: "Mitroglou, un eroe greco"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di oggi apre in prima pagina con la vittoria del Marsiglia contro il Tolosa in trasferta: "Mitroglou, un eroe greco". L'attaccante di Rudi Garcia segna al 79' regalando tre punti fondamentali nella corsa per entrare in Champions. Adesso i marsigliesi sono terzi a +5 sul Lione quarto, dietro solo a PSG e Monaco.