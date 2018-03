L'Equipe verso Francia-Colombia: "E' già il Perù"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina, in vista della sfida amichevole tra Francia e Colombia, apre in prima pagina titolando: "E' già il Perù". Il riferimento è alla squadra sudamericana che rappresenta un test 'ufficiale' in vista della Coppa del Mondo, dove i Transalpini incontreranno il Perù nel girone. La squadra di James e Falcao servirà ai Bleus per allenarsi in vista dei primi match della competizione in Russia.