L'Unione Sarda: "Joao Pedro, la sentenza è mite"

© foto di Lazzerini

E' arrivata ieri la sentenza in merito al caso di doping che ha visto protagonista il brasiliano del Cagliari Joao Pedro. Per lui sei mesi di stop e ritorno in campo fissato a settembre. Di questo parla L'Unione Sarda sulla sua prima pagina odierna: "La sentenza è mite" è il titolo scelto.