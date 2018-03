L'Unione Sarda: "Quel gesto di Davide per il Cagliari"

© foto di Lazzerini

Dalle colonne de L'Unione Sarda arrivano le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini in una lettera aperta dedicata a Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo che mosse i suoi primi passi da calciatore di Serie A proprio in Sardegna. "Quel gesto di Davide per il Cagliari" è il titolo scelto dal quotidiano per la lettera del numero uno rossoblu.