La Gazzetta del Mezzogiorno: "Il Bari si gioca il jolly"

Recupero di campionato questa sera per il Bari di Fabio Grosso. Al San Nicola andrà in scena il match contro lo Spezia della 28^ giornata rinviato per il maltempo. "Il Bari si gioca il jolly. Grosso: 'Sfruttiamolo'" è il titolo scelto da La Gazzetta del Mezzogiorno per una sfida che in caso di successo da parte dei Galletti proietterebbe la compagine biancorossa al quinto posto in classifica a sole due lunghezze dal Palermo terzo.