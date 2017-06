© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione empolese de La Nazione apre con la presentazione del nuovo tecnico Vivarini: "La voglia è la mia arma". Il tecnico si è già preso la squadra e ha proseguito: "Vengo da anni duri, l'impresa che ho davanti non mi spaventa". Infine sul rapporto con i tifosi: "Ricucire uno strappo con la città sarà la priorità per me e la squadra".