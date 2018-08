La Nazione e le prove tattiche di Pioli: "Prove di regia"

© foto di Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Prove di regia". Il riferimento è al centrocampista viola Norgaard, che avrà a disposizione due partie per convincere tutti di essere l'uomo giusto per sostituire Badelj. Pioli cerca un nuovo equilibrio a centrocampo e lui sarà il primo esperimento per far quadrare le cose.