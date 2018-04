La Nazione sulla Fiorentina: "Con più grinta di prima"

La Nazione di Firenze di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Con più grinta di prima". Il riferimento è alla Fiorentina, che dovrà presentarsi domani in campo col Sassuolo scordando subito la sconfitta subita in casa contro la Lazio mercoledì sera. Saponara sarà il capitano e l'obiettivo della squadra resta quello di portare Firenze nuovamente in Europa nel nome e in memoria di Astori.