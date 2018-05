La Nuova Ferrara: "Dal Mazza la spinta in più"

© foto di Lazzerini

"Dal Mazza la spinta in più" è questo il titolo che La Nuova Ferrara propone quest'oggi in prima pagina in vista dell'ultimo e decisivo match stagionale della SPAL fra le mura amiche. Agli estensi di Leonardo Semplici servirà una vittoria per essere certi della permanenza nella massima serie. Sul fronte della formazione si tiene, invece, le dita incrociate per il recupero di Lazzari.