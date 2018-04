La Nuova Ferrara: "I biancazzurri devono ritrovare forze verso Verona"

© foto di Ospiti

Dopo il ko del Verona a Genova contro il Grifone per la SPAL inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento allo scontro diretto con gli scaligeri del prossimo weekend. "I biancazzurri devono ritrovare forze verso Verona" è il titolo che propone in merito La Nuova Ferrara in prima pagina. "L'Hellas ko in casa Genoa - si legge ancora -. Gialloblu disperati".