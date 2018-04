La Nuova Ferrara, SPAL: "Rebus infortunati"

© foto di Federico De Luca

Dopo l'ottimo pari di Firenze per la SPAL di Leonardo Semplici arriva il turno infrasettimanale al 'Mazza' contro il Chievo. "Rebus infortunati" è il titolo scelto da La Nuova Ferrara per fare il punto in casa estense in vista del match di domani sera. Molti i calciatori a rischio forfait, con una sola nota positiva: il possibile recupero di Pasquale Schiattarella.