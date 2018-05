La Nuova Ferrara verso la Samp: "Schiattarella e Lazzari ci sono"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con i rientri della SPAL in vista della sfida decisiva per la permanenza in Serie A contro la Sampdoria: "Schiattarella e Lazzari recuperati per domenica". Lo storico ex attaccante spallino Oscar Massei intanto dichiara: "Squadra e società da Serie A. Sono ottimista".