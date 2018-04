La prima de Il Mattino: Sarri psicologo: "Adesso sarà ancora più dura"

© foto di Ospite

L'edizione odierna de Il Mattino dedica un taglio laterale alla ripresa dei lavori in casa Napoli dopo la bella e fondamentale affermazione in casa della Juventus, che ha portato i ragazzi di Sarri a -1 dai bianconeri. Il mister ora fa lo psicologo, come spiega il quotidiano, e invita all'attenzione: "Adesso sarà ancora più dura".