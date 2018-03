La Repubblica: "Addio Astori, una sola maglia per il calcio"

Il funerale di Davide Astori a Firenze conquista spazio anche sulla prima pagina del quotidiano la Repubblica. Il giornale, in taglio basso, titola nell'edizione odierna: "Addio Astori, una sola maglia per il calcio", sottolineando la presenza di migliaia di persone e dei tanti club che hanno voluto presenziare all'ultimo saluto per il difensore della Fiorentina scomparso nella notte tra sabato e domenica.