La Stampa: “Impresa o casa, l’Italia si gioca il futuro”

© foto di www.imagephotoagency.it

Come accade spesso quando il mondo, da fuori, segna in rosso errori e disavventure, l’Italia del pallone fa quadrato e chiude il fortino. Una regola che attraversa il tempo e alla quale non sfugge nessuno: nemmeno la bella gioventù azzurra chiamata, questa sera, a rialzarsi dopo il ko inaspettato contro la Repubblica Ceca per trovare l’impresa, spiega La Stampa. Battere la Germania con due reti di differenza segnandone almeno tre è possibile, dicono i ragazzi di Gigi Di Biagio.