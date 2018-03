La Stampa: “Mazzarri torna all’antico per ritrovare il suo Toro”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripartire in casa, tra amici. Il Toro va alla ricerca della serenità perduta, tornando oggi pomeriggio al Grande Torino un mese esatto dopo la sconfitta nel derby e trovando quella Fiorentina con cui c’è un legame antico e forte, oltre che un’imbattibilità casalinga di 10 anni, riporta La Stampa. Non sarà la cura buona per tutte le ferite, a maggior ragione dopo le tre sconfitte consecutive che hanno spento i sogni della squadra e acceso la rabbia dei tifosi, ma il clima famigliare può aiutare i granata ad uscire dalla crisi. E il primo a sperarlo è proprio Mazzarri: cresciuto con il viola addosso e capace di vincere tre partite su tre in casa prima di cadere proprio contro la Juve.