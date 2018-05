La Stampa: "Allegri 4x4". Juve a caccia della quarta coppa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Allegri 4x4" è il titolo con il quale si aprono le pagine sportive de La Stampa. Al centro della attenzioni c'è la finale di Coppa Italia in programma domani a Roma contro il Milan: "La Juve - si legge ancora - insegue la quarta Coppa Italia di fila. Un record in Europa e un primato per il tecnico". Sul fronte degli allenatori pluirivincitori l'allenatore toscano potrebbe raggiungere a quota quattro Sven-Goran Eriksson e Roberto Mancini.