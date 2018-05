La Stampa: "Da Bonaventura a Suso. Al Milan c’è odor di fuggi fuggi"

© foto di PHOTOVIEWS

"Da Bonaventura a Suso. Al Milan c’è odor di fuggi fuggi". La Stampa analizza così la situazione del Milan: in attesa della decisione UEFA, i big come Donnarumma, Bonaventura e Suso sarebbero in cerca di un'altra sistemazione. Bonaventura piace alla Juventus e Raiola potrebbe forzare per portarlo in bianconero. Suso è nel mirino del Napoli, ma costa 40 milioni di euro. Complicato il futuro di Donnarumma: tolto il PSG che annuncerà a breve Buffon, restano Real Madrid e Liverpoo, piste però considerate "tiepide" dal quotidiano torinese.