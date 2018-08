La Stampa e la sconfitta dei granata: "Il Toro cade in piedi"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Stampa di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la sconfitta del Torino contro la Roma all'esordio in campionato titolando: "Il Toro cade in piedi". Una prodezza di Dzeko nel finale dà la vittoria alla squadra di Di Francesco. I granata tengono testa ai giallorossi e si infuriano contro il Var. Espulso Mazzarri per proteste nei confronti di Di Bello e dei suoi assistenti.