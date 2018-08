La Stampa intervista Scaroni: "Così Elliott rilancerà il Milan"

"Mercati globali e nuovo stadio, così Elliott rilancerà il Milan". Il presidente rossonero Paolo Scaroni racconta a La Stampa il progetto della nuova proprietà, sottolineando l'importanza dell'organizzazione societaria: "Le partite le vincono i giocatori sul campo, ma le società conquistano i campionati". Non manca, naturalmente, anche un riferimento al campo e al mercato: "Col Real Madrid abbiamo tenuto bene e Higuain ha segnato: è stata una buona prova generale". Chiosa sul rilancio del calcio italiano, sul quale Scaroni si dice fiducioso: "Non vinciamo una Champions dal 2010 e non eravamo al Mondiale, ma questo è il passato. Una serie di sviluppi nell'ultima stagione possono rimettere le squadre italiane al centro dell'equazione calcistica mondiale".