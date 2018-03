La Stampa: "Minacce a mano armata. La Grecia non gioca più"

La Stampa dedica quest'oggi spazio anche a quanto accaduto in Grecia nel fine settimana con il presidente del PAOK sceso in campo armato dopo l'annullamento di un gol alla sua squadra nel match contro l'AEK Atene. "Minacce a mano armata. La Grecia non gioca più. Ora l'UEFA alza la guardia" è il titolo del quotidiano che poi spiega come l'interruzione del campionato non ha ancora portato in dote una data per la ripresa della competizione. Tutto è sospeso.