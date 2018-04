La Stampa: "Quasi gol". Douglas Costa e l'arte dell'assist

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Apertura delle pagine sportive de La Stampa dedicata a Douglas Costa, il laterale brasiliano della Juventus protagonista sia nella terribile notte di Madrid che nella vittoria in campionato contro la Samp. "Quasi gol" è il titolo scelto dal quotidiano piemontese che poi scrive: "Non solo la tripletta di Douglas Costa, la Serie A in un turno con poche reti ha riscoperto l'importanza degli assist. Perché anche mandare in porta un compagno può essere un'arte".