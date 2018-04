La Stampa: "Scudetto in bilico". Juve non puoi sbagliare

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo lo stop contro il Napoli allo Stadium di domenica sera per la Juventus è iniziato un vero e proprio "processo" alla crisi. "Scudetto in bilico" è il titolo del pezzo che propone quest'oggi La Stampa a tal proposito. "Campioni d'Italia ancora in testa ma con un solo punto di vantaggio. Stanca e nervosa, la Juve ora non può più sbagliare. Scintille tra Buffon e Benatia dopo il ko con il Napoli".