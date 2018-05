La Stampa sul Milan bocciato dalla UEFA: "Grosso guaio"

"Grosso guaio" titola La Stampa oggi in edicola nell'apertura delle sue pagine sportive: "L'UEFA non crede ai conti del Milan: no al patteggiamento. Entro metà giugno la sentenza: possibile esclusione dall'Europa". Evidenziate le parole dell'amministratore delegato rossonero, Marco Fassone: "Sono amareggiato: il settlement agreement è sempre stato concesso da quando esiste il Fair Play Finanziario. L'UEFA non tiene conto di quanto abbiamo fatto e delle nostre garanzie. Con i legali valuteremo il danno d'immagine".