© foto di www.imagephotoagency.it

"Più esperienza e qualità. Italia-Spagna, l'Under 21 è pronta per la rivincita". Così La Stampa di questa mattina in vista della semifinale dell'Europeo di domani. 4 anni dopo il ko in finale gli azzurrini vogliono vincere, e rispetto al 2013 sono triplicate le presenze in Serie A dei giocatori a disposizione di Di Biagio.