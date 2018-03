La Stampa, Torino: "La legione straniera si è persa"

© foto di Federico Gaetano

Continuano le analisi del momento no del Torino sulle colonne de La Stampa. Oggi il quotidiano piemontese titola: "La legione straniera si è persa. E il Toro paga il pezzo più alto". "Investiti 40 milioni - si legge - per Rincon, Niang, Lyanco e Berenguer. Presi per fare la differenza, hanno deluso tra infortuni ed errori". Tra i volti nuovi di casa granata sembra salvarsi solo un giocatore: Nicolas N'Koulou arrivato dal Lione per "soli" 4 milioni di euro.