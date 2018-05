La Stampa: "Ultimo tango a Parigi"

Spal, Semplici: "Sono orgoglioso. Ora parlerò col club per ripartire"

Tutti i campioni per Pirlo

Juve, la gioia di Dybala per la convocazione: "Il sogno di ogni bambino"

Ancelotti: "Pirlo un simbolo per il calcio italiano. Formidabile in tutto"

Roma, dal Portogallo: offerta da 25 milioni per Brahimi del Porto

Tevez: "Icardi? Non possono andare tutti al Mondiale"

Pato: "Gattuso molto bravo. Milan seguito in Cina"

Cavani chiude al Milan: "Mi danno sempre in partenza, ma resto al PSG"

Gravina: "Ok le seconde squadre, ma era meglio dal 2019"

Pirlo: "Ho vinto tutto, più di così non potevo sperare"

Seedorf: "Gattuso in un Milan tranquillo, io no"

Simeone ringrazia i tifosi: "Grazie per la vicinanza nei momenti difficili"

Matri: "Pronto a rimettermi in gioco col Sassuolo"

Maldini: "Tristezza per l'addio di Pirlo, ma evento bellissimo"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 maggio

Milan, offerte dalla Russia per Kalinic. Che nicchia

Serie A, la Top 11 del 38° turno: Antenucci e Calhanoglu da 8 in pagella

"Ultimo tango a Parigi" è il titolo che La Stampa propone quest'oggi sulle sue pagine interne dedicate allo sport. Al centro dell'attenzione la maxi proposta arrivata a Gianluigi Buffon dal PSG. "Buffon ha scelto: giocherà due anni con il PSG per 8 milioni a stagione. L'agente del portiere già in Francia: unica incognita l'eventuale squalifica UEFA. Sentenza il 31 maggio".

