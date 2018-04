La Stampa: "Undici metri di paura. Il Toro ha perso rigore"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Undici metri di paura. Il Toro ha perso rigore". Momento non ottimale per i granata, almeno dal dischetto: come evidenziato da La Stampa, nessuno in Serie A ha sbagliato tanti rigori considerando le ultime due stagioni. E nessuno in Europa ha sbagliato tanto quanto Belotti: 5 flop in 2 campionati per il Gallo.