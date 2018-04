L’apertura del Corriere della Sera: “Attacco a Fort Juve”

Questo Juventus-Napoli è quasi un inedito, perché mai i bianconeri nel loro settennato di grazia avevano dovuto giocare uno scontro diretto, con il campionato ancora aperto, così a ridosso della fine del torneo: un vero e proprio spareggio, che non vale solo la supremazia in classifica, ma anche quella «ideologica». Anche se Max si dichiara “non geloso che si parli di Sarrismo” sa perfettamente che nemmeno un altro scudetto servirebbe a parlare di Allegrismo. Ma vincere stavolta vale doppio: “Perché quello che rimane è quello che si scrive”. E per fissare nel libro dei record il proprio nome, la Juve stasera “non firma per il pareggio”, riporta il Corriere della Sera.