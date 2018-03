Lazio, Corriere della Sera: "L’urna è amica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'urna è amica, scrive il Corriere della Sera nelle pagine sportive commentando il sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha accoppiato il Salisburgo agli uomini di Inzaghi. Il club è targato Red Bull ed in Austria non ha rivali, comandando anche quest'anno il campionato con 8 punti di vantaggio sullo Sturm Graz. Gli austriaci non hanno mai perso finora in questa edizione dell'Europa League.