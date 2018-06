Lazio, Gazzetta dello Sport: "Laxalt prima del Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pressing Lazio per arrivare a Laxalt prima del Mondiale. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta dell'offensiva bianco-celeste per l'uruguayano che il Genoa valuta 15mln di euro. La Lazio non vorrebbe spingersi oltre i 10mln ma la necessità è di accelerare, definire l'affare prima dell'avvio del Mondiale per non correre il rischio di vedere crescere la concorrenza intorno al 25enne esterno che sarebbe una pedina per rinforzare la fascia sinistra di Inzaghi. I bonus o una contropartita tecnica potrebbe sbloccare l'affare tra i due club.